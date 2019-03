Doping-Razzia! Zwölf Verhaftungen in Italien

Laut der Nachrichtenagentur „Ansa“ wurden die Substanzen nicht nur in Italien, sondern auch in der Slowakei, in Polen, Rumänien und Serbien verkauft. Die Verdächtigen handelten unter falscher Identität, um bei einer Überprüfung nicht aufzufallen und ihre Aufgabe war es vor allem Kunden darüber zu informieren, wie sie illegale Dopingmittel einsetzen können.