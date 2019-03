Welser schielen schon Richtung U-Bahn-Stationen

E-Mobility-Center in Planung

Abseits davon stiegen die Welser ins Flugzeugbenzin-Geschäft ein, vorerst für Klein-Flughäfen. Was tut sich in der E-Mobilität? In Parkgaragen in Oberösterreich und Wien sollen heuer 20 Normallade-Standorte in Betrieb gehen, außerdem sind E-Mobility-Center in Planung - „Tankstellen“ für Elektro-Autos.