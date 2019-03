Vorsicht! Erpresser-Mails als schlüpfrige Sexfalle

Tiroler sollte über 3000 Euro bezahlen

Dubiose Nachrichten wie diese landen derzeit wieder vermehrt in vielen Tiroler E-Mail-Posteingängen. Hinter den Meldungen stecken fiese Web-Betrüger, die den Adressaten Geld in Form von Bitcoins aus der Tasche ziehen wollen. Im Fall eines Tirolers waren es vor wenigen Tagen 3040 Euro, die er schleunigst überweisen hätte sollen. „Keine Tricks! Vergessen Sie nicht die Scham. Wenn Sie diese Botschaft ignorieren, wird Ihr Leben ruiniert“, so die Erpresser.