Ende der Verkehrshölle in Obewart rückt näher

In greifbare Nähe scheint nun für die Bürger von Oberwart das Ende der Verkehrshölle zu rücken. Geht es nach Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, dann soll nun so schnell wie möglich die geplante Holzverladestelle in Rotenturm errichtet und damit Oberwart und seine Bewohner entlastet werden.