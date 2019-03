Brexit verschieben? - „Die Frage ist, wofür“

EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier war am Donnerstag zu Gast bei Kanzler Sebastian Kurz in Wien. Gesprochen wurde unter anderem über die im Raum stehende Verschiebung des Brexit nach den jüngsten turbulenten Entwicklungen in der britischen Innenpolitik. Barnier hält eine Verlängerung der Verhandlungsperiode für möglich - allerdings stelle sich die Frage, „wofür und wozu“. „Eine Verlängerung kann technisch sein, um dem britischen Parlament die Zeit zu geben, ein Gesetz für die Umsetzung des Austrittsvertrags zu verabschieden. Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen wir uns fragen, wozu soll die Verlängerung dienen? Das Problem soll ja nicht hinausgeschoben werden, das Problem soll gelöst werden“, betonte Barnier.