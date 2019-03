Ist deutscher Arzt der Chef des Dopingrings?

Fixierte Hände und unter Sonnenbrillen-Schutz: So wurde der deutsche Arzt Mark Schmidt (40) aus seiner eigenen Praxis in Erfurt (Stadtteil Rieth) abgeführt. Der Deutsche soll Dreh- und Angelpunkt in der Blutdoping-Geschichte mehrerer internationalen Sportler gewesen sein. Den Lesern hierzulande dürfte der Name Mark Schmidt nicht unbekannt sein: Er betreute auch das Rad-Team Gerolsteiner, dem auch der 2008 des Dopings überführte Bernhard Kohl (im Bild unten links) angehörte.