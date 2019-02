Strache: „Setzen bei Sicherungshaft EU-Recht um“

„Fälle wie in Vorarlberg künftig verhindern“

Auch Kurz betonte, dass es sich beim Freiheitsentzug um einen „hochsensiblen Bereich“ handle und man daher auf die Menschenrechte und auf das europäische Recht achten werde. Aber eine Sicherungshaft für Asylwerber sei rechtlich möglich in Fällen, in denen es notwendig sei. „Und das ist unser klares Ziel, um mehr Sicherheit zu schaffen und Fälle wie in Vorarlberg künftig zu verhindern“, so Kurz mit Blick auf den Mord an einem Beamten durch einen Asylwerber.