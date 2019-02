Sony zieht Smartphones noch weiter in die Länge

In den Geräten arbeitet Qualcomms Mittelklasse-Chip Snapdragon 630 (Plus: 636), es gibt drei (Plus: vier) Gigabyte RAM und 64 Gigabyte Flash-Speicher. Der Akku ist 2870 bzw. 3000 mAh groß. Beide Geräte verfügen über eine Doppelkamera, wobei das kleinere mit 13 und 5 Megapixeln daherkommt und das größere mit 12 und 8 Megapixeln. Die Xperia-10-Modelle werden deutlich günstiger als das Xperia 1. Für das Plus-Modell ruft Sony 430 Euro aus, für das kleinere 350.