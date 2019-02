Selma Blair: Der emotionalste Auftritt der Oscars

Drei Engel & ein persönliches Geschenk

Und deswegen wollte sie dieses wichtige Accessoire in ihrem Lebens für die Oscar-Party der Zeitschrift „Vanity Fair“ ganz besonders in Szene setzten. Verwirklicht haben ihr diesen Wunsch drei befreundete Männer: Der Kostümdesigner Bic Owen heftete das edle Lackleder an den neuen Stock, den Produzent David Lyons zusammen mit dem Material im Vorfeld entdeckt hatte, und Tom Bachik, der eigentlich die Nägel der Promis für den roten Teppich manikürt, verpasste der Gehhilfe den letzten Feinschliff. Er verzierte ihn mit Selma Blairs Monogram sowie einem pinken Diamanten.