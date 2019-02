Polizei entlarvte Bangladescher (42) als Schlepper

Am Montag reiste der Linienbus, der von Rom in Richtung Prag-Berlin unterwegs war, mit den beiden Männern in Kärnten ein. Nach der Grenze, nämlich in Arnoldstein, war Schluss mit der Reise. Bei der Kontrolle der beiden bemerkte die Polizei, dass sich der 25-Jährige mit einem gestohlenen iranischen Reisepass auswies.