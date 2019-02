Vonns Tränen rissen beim Laureus alle mit

Spirit-Preis

Als die US-Skikönigin am Montag bei den Laureus Awards in Monaco den „Spirit-Preis“ für ihre Top-Leistungen erhielt, brach sie in Tränen aus. Wieder einmal. „Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, so die Rekord-Weltcupsiegerin, die mit der WM in Åre ihre Karriere beendete. „Ich werde meinen Sport so vermissen. Aber mein Körper erlaubt es nicht mehr.“ Kaum ausgesprochen, spendeten alle im Salle des Étoiles Standing Ovations. Dann sah Vonn, wie ihr Ex-Lover Tiger Woods in der Kategorie Comeback den Sport-Oscar in die Heimat „übermittelt“ bekam. Lindsey applaudierte.