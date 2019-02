Dadic und Preiner: 2 ganz heiße Eisen im EM-Feuer

Jetzt ist es fix: Verena Preiner wird neben Vizeweltmeisterin Ivona Dadic Österreich bei der Hallen-EM in Glasgow (1. bis 3 März) im Fünfkampf vertreten. Damit hat Rot-Weiß-Rot sogar zwei heiße Eisen im EM-Feuer! Preiner erhält ihren Startplatz über die bereinigte Europarangliste 2019, von der noch insgesamt acht Plätze vergeben werden. Nach Abschluss der Qualifikationsphase am vergangenen Sonntag nimmt Preiner dort mit ihren heuer in Linz erzielten 4482 Punkten den fünften Rang ein. Offiziell gibt der Europäische Verband erst nach Rückmeldungen der nationalen Verbände Mitte der Woche das Teilnehmerfeld für Glasgow bekannt. Aber Verena Preiner ist ihr EM-Platz unmöglich noch zu nehmen.