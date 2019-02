Das ist Kimi Räikkönens neuer Formel-1-Dienstwagen

Der neue C38 des Rennstalls, das zuletzt den Namen „Sauber“ aus der Team-Bezeichnung strich, geht mit einer ähnlichen Lackierung wie in der vergangenen Saison an den Start. Auf der Motorabdeckung ist der Sauber-Name aber weiterhin sichtbar. Das Ziel für das Team dürfte es sein, weiterhin an der Spitze des Mittelfeldes zu kämpfen. Räikkönen bildet mit Antonio Giovinazzi das Fahrerduo.