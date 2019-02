GOLD, Silber, Bronze! Hirscher sorgt für Happy-End

Wer, wenn nicht er? Superstar Hirscher bescherte Österreich also im allerletzten Rennen dieser Weltmeisterschaften im schwedischen Are die erste Gold-Medaille. Mit einem sensationellen 1. Lauf und einem abgebrühten 2. Durchgang sicherte er sich souverän zum zweiten Mal in Folge die Slalom-Krone, zum dritten Mal in seiner Karriere. Hirscher jubelte: „Als ich hier in Aare angekommen bin, war es nicht selbstverständlich, dass ich hier fahren kann. Ich sage DANKE an das ganze Team, Material-Sektor, Video-Analysten. Sie alle haben einen schweren Job gehabt. Ich selbst wollte Vollgas geben, dann hab‘ ich gesehen, ich muss nicht mit der Brechstange fahren, einfach schön Tempo mitnehmen. Mannschaftlich war es einfach eine super, super Leistung. Michi und Marco waren auch so stark. Ich bin einfach so erleichtert.“