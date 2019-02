Auf Babsi Haas und Co. wartet der Tennis-Alltag

50 Euro Startgeld

Wie gespalten die oft so glitzernde Tennis-Welt mit Millionen an Preisgeldern ist, zeigt auch Jurij Rodionov. Der Niederösterreicher spielte zuletzt in Salzburg für Österreich Davis Cup. Im entscheidenden fünften Spiel gegen Chile gab es vor tausenden Zusehern jedoch eine Niederlage. Viel mehr sahen ihm live im TV auf den Schläger. Diese Woche startet er bei der Hallen-Meisterschaft in Wolfsberg. Zahlt 50 Euro Startgeld. Wie auch Julia Grabher. Sie war Teil des Fed-Cup-Teams und berappt nun 35 Euro, um beim 25.000-$-Event in Trnava/Slo. aufzuschlagen.