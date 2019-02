Bankräuber (42) wollte „Kugel in den Kopf“

Nach mehrmonatiger Behandlung mit Medikamenten wirkte der Betroffene (42) jetzt im Gericht erstaunlich normal. Das war am 13. August 2018 ganz anders: Im schizophrenen Wahn glaubte der Tiroler trotz gegenteiliger klinischer Befunde, er sei an HIV erkrankt. Dies und einiges an Alkohol hatten zur Tat geführt. Mit einem Küchenmesser tauchte er in der Sparkassenfiliale auf und fesselte drei Bankmitarbeiter mit mitgebrachten Abschleppseilen. Weitere zwei Anwesende sperrte er im Kundenraum ein.