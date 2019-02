Frustrierte Stau-Opfer wollen auf Busse umsteigen

Und auch im Bezirk Mödling steigt der Frustrationspegel bei Pendlern mit dem wachsenden Verkehrschaos auf den Straßen an. „Der einzige Bus zur HTL ist jeden Morgen so überfüllt, dass viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Das verschärft wiederum den Stau“, berichtet Bernadette Schöny aus Kaltenleutgeben. Die Gemeinderätin fordert mehr Busse, damit auch jeder, der auf Öffis umsteigen will, einen Platz hat. In Perchtoldsdorf greift die Gemeinde zur Selbsthilfe: Testweise wird ein zusätzlicher Schülerbus für die Ortslinie „gechartert“, damit die Kinder ohne gefährliche Drängerei sicher zum Unterricht kommen.