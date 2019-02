NASA-Sonde fotografiert Chinas Lander „Chang’e-4“

NASA-Sonde umkreist den Mond seit 2009

Der LRO war am 18. Juni 2009 zusammen mit dem „Lunar Crater Observation and Sensing Satellite“ (LCROSS) an Bord einer „Atlas“-Rakete auf den Weg geschickt worden, um die Mondoberfläche zu kartographiert und dort mögliche Wasservorräte aufzuspüren.