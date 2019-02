Überwachung am Hinsenkampplatz wird nun schärfer

Seit mittlerweile zwölf Jahren zeichnen am Hinsenkampplatz in Urfahr vier Kameras Überwachungs-Bilder auf. Die Qualität lässt aber zu wünschen übrig. Gesichter sind etwa kaum erkennbar. Deshalb nimmt die Stadt nun 36.000 Euro in die Hand und verpasst den in die Jahre gekommenen Geräten ein Update.