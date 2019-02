Frau (39) tot in ihrer Wohnung gefunden

Zwei tote Frauen beschäftigen seit Sonntag die Ermittler in Wien: Nach dem Fund der Leiche einer 71-jährigen Penionistin in Hernals wurde am Sonntagabend in Hietzing eine 39 Jahre alte Frau leblos in ihrer Wohnung entdeckt. Die Polizei spricht von einem „bedenklichen Todesfall“. Nach den Mordfällen der vergangenen Wochen, bei denen stets Frauen die Opfer waren, ist die Sorge in der Bevölkerung spürbar gewachsen.