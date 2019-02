Nirgendwo fehlt so viel Polizei wie in Salzburg

Die Warnung der Salzburger Bezirkskommandanten ist unüberhörbar: Weil es überhaupt keine Reserven gibt, müssten Beamte bei kritischen Einsätzen noch länger auf Unterstützung warten: So wie am Abend des 20. Oktober 2018, als eine Polizistin und ein Polizist zu einem Mord in Zell am See gerufen wurden. Im Stiegenhaus eines Wohnblocks fanden sie Irenes Leiche. Und sie wussten nicht, ob der Täter zu dieser Zeit noch im Haus war