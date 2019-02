Mit dieser Reiseliteratur fällt die Planung leicht

1. Es kommt auf das Timing an

Abgesehen von der Frage - Wohin soll es gehen? - ist auch der richtige Zeitpunkt essentiell. Denn nicht jedes Urlaubsland bietet sich auch zu jeder Jahreszeit an. Da hilft es noch so wenig, wenn Sie gerne Polarlichter auf Island sehen möchten, die Reise aber im Mai gebucht haben und Ihre Chancen so mehr als schlecht stehen, dieses Naturwunder zu erleben. Oder wollen Sie vielleicht auf den Spuren der Inkas wandeln? „Wer etwa auf dem Inca Trail in Peru wandern will, sollte wissen, dass er im Februar geschlossen ist, im Juli und August die meisten Wanderer unterwegs sind und dass man in jedem Fall eine Genehmigung braucht“, so Sarah Baxter in „Wann am besten wohin“.