Countdown für europäische Formel-E-Races gestartet

Der Start der „voestalpine European Races“ ist am 13. April in Rom. Es folgen die Bewerbe in Paris, Monaco, Berlin und Bern. Danach stehen noch Rennen in Mexiko, Hongkong und Sanya in China sowie zwei in New York auf dem Programm. Für Eder ist die Formel E viel nachhaltiger, obendrein kämen die Rennen zu den Fans, mitten in die Herzen der Städte. Er wünscht sich künftig auch ein Rennen in Österreich, es gäbe dafür schon einige Kommunen. „Es sollte nicht an Kleinkrämerei scheitern“, appelliert er.