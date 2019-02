HIV-Verdacht: Flüchtiger nach Schlägerei gesucht!

Ein Streit zwischen zwei Lokalgästen in der Nacht auf Donnerstag in Dornbirn könnte für einen bisher unbekannten Mann einschneidende Folgen haben. Er verletzte einen 44-Jährigen mit zwei Faustschlägen im Gesicht und hat sich dabei möglicherweise mit dem HI-Virus angesteckt, mit dem das Opfer infiziert ist. Dem Täter wird dringend geraten, sich beim Spital in Dornbirn einzufinden.