Shiffrin und Vlhova siegen - kein ÖSV-Spitzenplatz

Haaser hadert

Haaser haderte mit ihrer Leistung, sie habe keinen hundertprozentigen Zug am Ski gehabt. „Das war viel zu rund, ich muss mir mehr zutrauen und über die Linie machen.“ Die Salzburgerin Schild befand ebenfalls, dass sich alles zu „schön, zu leicht ausgegangen“ sei. Die frühere Kugelgewinnerin Brem erreichte ihr bestes Saisonergebnis. Zuvor war das Platz 17 in Killington gewesen, und wahrte ihre Chance auf die Teilnahme an der WM in Aare.