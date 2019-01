350.000 Quadratmeter Grün müssen gestaltet werden

Vincke-Steinbruch, Kirchner Kaserne, Thalersee, Klettergarten in Andritz usw. - rund sechs Millionen Euro hat die Stadt in den vergangenen vier Jahren in den Kauf von Grünflächen investiert. Dazu kommen Pachten und Grundstücksabtretungen. Nun geht es an die Gestaltung - teilweise sollen die Grazer mitreden.