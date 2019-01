Djokovic-Gala! Traumfinale bei Australian Open

24 Winner bei nur fünf unerzwungenen Fehlern: Djokovic wirkte am Freitag wie in Trance und war selbst von seinem Auftritt begeistert. „Das war definitiv eines der besten Matches, das ich je gespielt habe. Alles hat so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe“, konstatierte Djokovic, den auch nur noch ein Sieg vom Major-Hattrick trennt. Er hatte zuletzt auch in Wimbledon und bei den US Open triumphiert. Im Head-to-Head mit Nadal führt der „Djoker“ knapp mit 27:25. Einer dieser 27 Siege war ein episches Finale 2012 genau in jenem Melbourne Park: Nach 5:53 Stunden hatte sich der damals 24-jährige Djokovic 5:7, 6:4, 6:2, 6:7(5), 7:5 durchgesetzt und seinen fünften Major-Titel gewonnen. Am Sonntag geht es nun schon um seinen 15., für Nadal wäre es Nummer 18. „Ich würde mir definitiv ein Ticket für das Match kaufen“, meinte Djokovic nach seiner Kurzvorstellung zu den Fans.