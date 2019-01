Betagtes Ehepaar bei Brand aus Wohnhaus gerettet!

Ein betagtes Ehepaar ist am Dienstag bei einem Brand in Wolfsberg von der Feuerwehr gerettet worden. Laut Polizei war das Feuer in den Morgenstunden im Erdgeschoß des Wohnhauses ausgebrochen. Der 87-jährige Mann und seine 84-jährige Frau waren zu diesem Zeitpunkt im ersten Stock. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus Wolfsberg gebracht.