Bitte umsteigen! Die Bahn soll Blechlawine stoppen

Was waren die entscheidenden Entwicklungen?

An erster Stelle der Ausbau der Verbindungen: Vom Flughafen Zürich ist man heute in zwei Stunden bei uns. Von Wien in knapp sechs Stunden. Das sind Werte, die man an Reisetagen mit dem Auto nie schafft. Leider bleibt nicht jeder Zug in St. Anton stehen. Da wollen wir in den nächsten Jahren noch viel mehr erreichen. Die Verhandlungen mit den ÖBB laufen derzeit. Es geht dabei nicht nur um die Fernverkehrszüge, sondern auch um die Regionalverbindungen. Die brauchen wir vor allem für unsere Mitarbeiter und unsere Tagesgäste.