Zweiter Trump-Kim-Gipfel soll Ende Februar steigen

Derzeit gibt es auch hochrangige Gespräche in Schweden, an denen unter anderem Nordkoreas Vizeaußenminister Choe Son Hui und der US-Korea-Sonderbeauftragte Stephen Biegun sowie die schwedische Außenministerin Margot Wallström teilnehmen. Schweden nimmt diplomatische Aufgaben für die USA in Nordkorea wahr, da die USA dort keine diplomatische Vertretung unterhalten.