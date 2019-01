Blackout: Wie gefährlich ist der Total-Ausfall?

Frequenzschwankungen, wie sie jüngst an der deutsch-österreichischen Grenze aufgetreten sind, „kommen nur sehr selten vor, zuletzt vor etwa zehn Jahren“, berichtet Eigenbauer. Von einem Ernstfall will er im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen nicht sprechen. „In dem Fall reagierte die Abschaltautomatik. Die hat Verbraucher in Frankreich abgeschaltet, um die Bilanz wiederherzustellen.“