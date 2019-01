Ex-Wels-Ass: „Bin jetzt auf der richtigen Seite“

Ausgerechnet am Donnerstag feiert Milovan Draskovic sein Debüt für Basketball-Gmunden. Wenn es im Bundesliga-Derby in Wels um die Nummer eins in Oberösterreich geht. „Ich bin mir sicher, dass ich jetzt auf der richtigen Seite stehe“, sagt der Neo-Center. Denn in der letzten Saison geigte Draskovic noch im Dress der Messestädter auf und musste inklusive Cup-Halbfinale gleich fünfmal den Kürzeren gegen Gmunden ziehen.