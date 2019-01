Mann mit Messer im Bauch in Lift gefunden

Alarm in Graz! In einem Lift in einer Siedlung in Eggenberg wurde Dienstagnachmittag ein 26-jähriger Mann gefunden, der brutal mit einem Messer ausgeraubt wurde. Er überlebte den Angriff und wird im Krankenhaus versorgt. Das Gebäude wurde von der Polizei umstellt und durchsucht - der Täter wurde aber bisher nicht geschnappt.