Nach erneuter Sex-Attacke: Wiederaufnahme?

„Einvernehmlicher Sex - oder mit Waffengewalt?“ So titelte die „Krone“ am 13. Juni über einen Prozess in Linz, der mit einem Freispruch für den Angeklagten (30) endete. Nur ein halbes Jahr später sitzt dieser in U-Haft, weil er am Linzer Bahnhof ein Mädchen vergewaltigt haben soll. Gibt es ein Wiederaufnahmeverfahren?