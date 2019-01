Polizei geht mit Großrazzia gegen Clans vor

Mit einer groß angelegten Razzia im Ruhrgebiet ist die deutsche Polizei am Samstagabend gegen Clan-Kriminalität vorgegangen. Unter anderem in Dortmund, Essen, Duisburg, Recklinghausen und Gelsenkirchen durchsuchten insgesamt 1300 Beamte Shisha-Bars, Wettbüros, Cafés und Teestuben. Das nordrhein-westfälische Innenministerium sprach auf Twitter von der „größten Razzia gegen Clan-Kriminalität in der NRW-Geschichte“.