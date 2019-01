Mitgründerin von größter „Molka“-Seite verurteilt

Zehntausende Frauen haben in den vergangenen Monaten gegen die Zunahme der sogenannten Molka-Videos - Aufnahmen mit verdeckter Kamera von Frauen auf öffentlichen Toiletten, in Umkleidekabinen oder auf Rolltreppen - protestiert. Viele dieser Bilder werden auf speziellen Webseiten geteilt. Beliebter Verbreitungskanal war die Porno-Website Soranet mit ihren über eine Million Nutzern. Sie wurde 2016 gesperrt, denn die Herstellung und Verbreitung von Pornografie ist in Südkorea verboten.