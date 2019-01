Lokführer raste an Station vorbei - 2,5 Promille!

Mit knapp 2,5 Promille im Blut ist ein ICE-Lokführer in Deutschland an einem Bahnhof vorbeigerast. Der Zugchef habe dann Bundespolizisten angesprochen, die in dem Schnellzug saßen - wenig später sei der Lokführer in der Station Bitterfeld aus dem Führerstand herausgeholt und von einem Kollegen abgelöst worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch.