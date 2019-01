Raser wich Radarfalle aus: 5 Tote in Deutschland

Der Unfall ereignete sich bereits zwei Tage vor Weihnachten, die genaue Ursache konnte aber erst nun geklärt werden, wie die Polizei in Aachen am Freitag bekannt gab. Demnach saßen in dem entgegenkommenden Opel Astra eine Mutter (44) und ihre 16 und 17 Jahre alten Kinder.