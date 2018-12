Konsequenzen für Kopietz: „Wüsste nicht, warum“

Sie sind seit 219 Tagen Bürgermeister. Was haben Sie für die Wiener erreicht?

Zum Ersten habe ich die Stadtregierung neu zusammengestellt. So haben wir beispielsweise die Aufenthaltsqualität auf öffentlichen Plätzen verbessert, Stichwort Alkoholverbot am Praterstern. Wir setzen sukzessive Verbesserungen im Bildungsbereich um. Mit der neuen Bauordnung haben wir einen Meilenstein für die Sicherung des leistbaren Wohnens gesetzt. Und unsere Digitalisierungsoffensive ist mitten in der Umsetzung.