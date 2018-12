Explodierender Böller reißt 16-Jährigem Finger ab

Ein Böller hat am Donnerstagnachmittag einem 16-Jährigen in Wien gleich zwei Finger der rechten Hand abgerissen. Aus unbekannter Ursache war der pyrotechnische Gegenstand noch in der Hand des Burschen explodiert. Die Polizei warnte kurz vor Silvester erneut vor einem sorglosen Umgang mit den explosiven Gegenständen.