Urteil empört Hadishats Vater: „Zu wenig Strafe“

13 Jahre Haft - so lautete das nicht rechtskräftige Urteil gegen Robert K., nachdem er die siebenjährigen Hadishat am 11. Mai in Wien-Döbling ermordet haben soll. Jetzt meldet sich Hadishats Vater per Videobotschaft zu Wort und zeigt sich empört ob der, wie er sagt, zu geringen Strafe: „Er hat so wenig Strafe bekommen und kommt bestimmt bald frei. Warum hat er so wenig bekommen?“, fragt Ibragim A., der sich aktuell selbst auf der Flucht vor der Justiz befindet. Hadishats Mutter, ihr älterer Bruder sowie fünf weitere Verwandte hatten den Prozess im Wiener Landesgericht verfolgt.