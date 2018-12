Salzburger sind für die Liebsten spendabel

In vier Tagen ist Weihnachten. Da der Heilig Abend heuer auf einen Montag fällt, bleibt kaum mehr Zeit, um für die Liebsten Geschenke zu besorgen. Die „Krone“ fragte bei den Last-Minute-Shoppern im Pezz in Zell am See, im Karo in Bischofshofen und im Europark in der Stadt Salzburg (durchschnittlich 34.000 Zutritte seit dem ersten Adventwochenende) nach.