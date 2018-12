Versuchter Einbruch und Brandstiftung geklärt

Der Polizei Mutters gelang es nun einen Fall aus dem vergangenen Juni aufzuklären. Ein vorerst unbekannter Täter versuchte offenbar mitten in der Nacht in Raitis (Gemeinde Mutetrs) in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Zudem habe er mehrere, noch nicht entzündete Molotowcocktails rund um das Gebäude vorbereitet. Hinterlassene Spuren führten nun zu einem 27-jährigen Einheimischen.