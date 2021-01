Impf-Ernüchterung. Dass bei den Corona-Impfungen alles bestens läuft - das kann uns längst keiner mehr weismachen. Die Euphorie, dass es Wissenschaft und Pharmakonzerne in weniger als einem Jahr geschafft hatten, erste Impfstoffe gegen das Covid-19-Virus zu entwickeln ist längst einer Ernüchterung gewichen, die von Tag zu Tag bitterer wird. Wer mag sich noch an den als „historisch“ gefeierten 27. Dezember erinnern, an dem EU-weit Erstimpfungen bejubelt wurden. Als sich Kanzler und Gesundheitsminister in den Mittelpunkt einer ORF-Sondersendung aus Anlass des ersten Impf-Stiches in Wien rückten. Mittlerweile jagt ein Tiefschlag den anderen. Ginge es mit dem bisherigen Tempo weiter, hat eine Social-Media-Plattform errechnet, dann würde man in Österreich einen Durchimpfungsgrad von 70 Prozent erreichen - und zwar im Juni 2023. Also in knapp zweieinhalb Jahren… Aber natürlich wird es schneller gehen. Außer das Virus mutiert weiter so munter wie zuletzt und spricht auf die aktuellen Impfstoffe gar nicht mehr an. Aber diesen Teufel wollen wir lieber nicht auch noch an die Wand malen. Übel genug, was Redakteurin Silvia Schober für unsere heutige Ausgabe unter der Schlagzeile „Was beim Impfen alles schiefläuft“ zusammengetragen hat.