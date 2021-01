Studien belegen: Wer in seinen eigenen vier Wänden arbeitet, muss mit Mehrkosten rechnen. Die „Krone“ machte den Selbsttest. „Ich geh sicher nicht ins Homeoffice. Meine Wohnung ist kein Büro!“, mit diesen Worten habe ich am 13. März des Vorjahres die Redaktion in Wien verlassen und erst im September für einen Arbeitstag wieder betreten.