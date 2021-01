Die Geduld geht bei vielen mittlerweile zur Neige. Neben etlichen Wirtschaftsbetrieben, die auf ein Ende des Lockdowns und der Maßnahmen drängen, haben jetzt auch die Touristiker genug vom Warten. Im Burgenland fordern die Verantwortlichen mit Tourismus-Chef Didi Tunkel an der Spitze eine Öffnung mit Augenmaß. „Wir möchten am 1. März unter dem Motto ,Aufsperren und Aufpassen‘ wieder eröffnen“, sagt Johann Haberl vom Hotel Larimar in Stegersbach. Man habe bereits fertige Covid-Sicherheits- und Präventionskonzepte in der Schublade liegen, ergänzt Tunkel. „Die burgenländischen Betriebe sind bestens gerüstet“, sagt der Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer.