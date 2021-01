Die Eisbullen waren in der Eishockeyliga immer beim Durchbrechen ihrer Hundert-Tore-Marke ganz vorne dabei. In dieser zähen Corona-Saison ziert sich die McIlvane-Crew aber. Deren erst 98 Treffer bisher stehen auch für Probleme im Abschluss. Während sechs Teams die Schallmauer bereits durchbrochen haben, ließ es Salzburg in den letzten sechs Partien gar nur zehnmal klingeln. Zuletzt in Bratislava stand die Null