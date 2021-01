Auch dank ihm haben die Tiroler mit sechs Siegen - zwei davon in der Fremde gegen Top-Vier-Teams (zuvor 3:0 bei Rapid) - schon jetzt so viele auf dem Konto wie in der vergangenen Saison, die man als Schlusslicht beendet hatte. Dort befindet sich die Admira, die wie der Vorletzte Altach zwölf Punkte weniger als die WSG hat. „Wir haben wieder ein Ausrufezeichen gesetzt und uns die Tabellenposition mehr als verdient, sprechen aber nicht vom Strich. Das machen andere Klubs, wir definitiv nicht“, betonte Silberberger.