Wahlen trotz Coronakrise möglich

Dass man in der Coronakrise keinen Wahlkampf durchführen sollte, stimmt so nicht. In Wien war genau das im Herbst des Vorjahres der Fall. Ohne dass die Stadt unregierbar wurde oder im Chaos versank. Trotz höherer Infektionszahlen als momentan in Innsbruck. Man hat gelernt, Wahlen mit Sicherheitskonzepten durchzuführen. Die seit 2007 zusätzlich mögliche Briefwahl macht das noch leichter. Das Coronavirus verlangt viele Einschränkungen, demokratische Wahlen zählen nicht dazu.