Donald Trump dürfte durch seine zahlreichen unwahren Aussagen einen Schaden verursacht haben, der noch über seine Amtszeit hinausgehen wird. Wie die „Washington Post“ in einem Faktencheck vorrechnet, nahm es der ehemalige Präsident in seiner vier Jahre laufenden Amtszeit durchschnittlich 20 Mal pro Tag nicht ganz so ernst mit der Wahrheit.